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MacGyver

Rock gegen Drogen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 9vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 9: Rock gegen Drogen

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Aus Freundschaft zu MacGyver erklärt sich die bekannte Rocksängerin Roxy Yeats bereit, bei dem Videoclip zu "Rock gegen Drogen" mitzuwirken. Die Regisseurin ist jedoch sehr unzufrieden mit Roxy, findet, sie sei verändert und auch die Stimme sei nicht mehr so wie früher. MacGyver gegenüber beklagt sich Roxy über ihre Zwillingsschwester Carla, die extrem eifersüchtig ist und ihr sogar nach dem Leben trachtet. MacGyver findet heraus, dass ein schlimmes Geheimnis auf Roxy lastet ...

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