MacGyver
Folge 9: Rock gegen Drogen
46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Aus Freundschaft zu MacGyver erklärt sich die bekannte Rocksängerin Roxy Yeats bereit, bei dem Videoclip zu "Rock gegen Drogen" mitzuwirken. Die Regisseurin ist jedoch sehr unzufrieden mit Roxy, findet, sie sei verändert und auch die Stimme sei nicht mehr so wie früher. MacGyver gegenüber beklagt sich Roxy über ihre Zwillingsschwester Carla, die extrem eifersüchtig ist und ihr sogar nach dem Leben trachtet. MacGyver findet heraus, dass ein schlimmes Geheimnis auf Roxy lastet ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.