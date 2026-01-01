MacGyver
Folge 1: Gewalt gegen Gewalt
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver überprüft für die Phoenix Foundation ein Projekt, durch das Jugendliche aus dem Kreislauf der Bandenkriminalität und Drogenabhängigkeit zu einem sinnvollen Leben geführt werden sollen. Die Gegend, in der das Projekt angesiedelt ist, wird von einer Art Bürgerwehr heimgesucht, die sich die "Tough Boys" nennt und auf eigene Faust Anschläge gegen Drogendealer unternimmt. Auf der Suche nach dem Anführer der "Tough Boys" wird MacGyver in einen gefährlichen Hinterhalt gelockt.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.