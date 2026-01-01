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MacGyver

Ein schöner Treffer

Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 10vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 10: Ein schöner Treffer

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Mama Colton, einer alten Freundin von MacGyver, wird die wertvolle Baseballkarten-Sammlung ihrer Söhne gestohlen. Als MacGyver versucht, die Sammlung wiederzubeschaffen, stößt er auf eine Gaunerbande, die gefälschte Baseball-Souvenirs herstellt und in Umlauf bringt. Zusammen mit Wendy, der Tochter eines ehemaligen Baseballstars, will MacGyver die Bande auffliegen lassen. Als das Mädchen entführt wird, soll ihr Vater Novis Reilly hohes Lösegeld zahlen ...

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