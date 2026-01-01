MacGyver
Folge 10: Ein schöner Treffer
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Mama Colton, einer alten Freundin von MacGyver, wird die wertvolle Baseballkarten-Sammlung ihrer Söhne gestohlen. Als MacGyver versucht, die Sammlung wiederzubeschaffen, stößt er auf eine Gaunerbande, die gefälschte Baseball-Souvenirs herstellt und in Umlauf bringt. Zusammen mit Wendy, der Tochter eines ehemaligen Baseballstars, will MacGyver die Bande auffliegen lassen. Als das Mädchen entführt wird, soll ihr Vater Novis Reilly hohes Lösegeld zahlen ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.