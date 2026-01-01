MacGyver
Folge 12: Das tote Land
48 Min.Ab 12
MacGyver besucht einen Freund, der an einem Forschungsprojekt über Umweltveränderungen durch großflächige Bauprojekte arbeitet. Seine Forschungsergebnisse gefährden das Projekt des Bauunternehmers Bartlett. Als MacGyver versucht, Bartlett von seinen Plänen abzubringen, geschieht etwas Wahnwitziges: Bartletts Kinder wollen sowohl MacGyver als auch ihren Vater umbringen, da der Vater sich im Familienkreis wie ein Tyrann gebärdet ...
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.