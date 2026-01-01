Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICS
Staffel 6
Folge 12
Folge 12: Das tote Land

48 Min.
Ab 12

MacGyver besucht einen Freund, der an einem Forschungsprojekt über Umweltveränderungen durch großflächige Bauprojekte arbeitet. Seine Forschungsergebnisse gefährden das Projekt des Bauunternehmers Bartlett. Als MacGyver versucht, Bartlett von seinen Plänen abzubringen, geschieht etwas Wahnwitziges: Bartletts Kinder wollen sowohl MacGyver als auch ihren Vater umbringen, da der Vater sich im Familienkreis wie ein Tyrann gebärdet ...

