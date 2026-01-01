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MacGyver
Folge 18: Geschäft ist Geschäft
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Der Profikiller Murdoc will in seine alte Organisation, die Mordaufträge vergibt, wieder aufgenommen werden. Doch der Chef der Organisation fordert dafür eine Gegenleistung: Murdoc soll MacGyver töten. Bei seiner Flucht vor dem Killer wird MacGyver schwer verletzt und verliert sein Gedächtnis. Er findet Unterschlupf bei Suzanne Walker, die sich mit ihrer Tochter Amy in einem Ferienhaus versteckt hält. Doch Suzanne misstraut MacGyver und bringt ihn in Lebensgefahr.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.