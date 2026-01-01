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Geschäft ist Geschäft

Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 18vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 18: Geschäft ist Geschäft

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Der Profikiller Murdoc will in seine alte Organisation, die Mordaufträge vergibt, wieder aufgenommen werden. Doch der Chef der Organisation fordert dafür eine Gegenleistung: Murdoc soll MacGyver töten. Bei seiner Flucht vor dem Killer wird MacGyver schwer verletzt und verliert sein Gedächtnis. Er findet Unterschlupf bei Suzanne Walker, die sich mit ihrer Tochter Amy in einem Ferienhaus versteckt hält. Doch Suzanne misstraut MacGyver und bringt ihn in Lebensgefahr.

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