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MacGyver

Ein Akt der Menschlichkeit

Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 2vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 2: Ein Akt der Menschlichkeit

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver und Pete Thornton gehören einer internationalen Kommission an, die in Bukarest die Archive des toten Diktators Ceausescu untersuchen und auswerten soll. Bei einem Überfall durch Ceausescu-treue Soldaten, der so genannten "K-Force", wird MacGyver als Geisel genommen. Zunächst kann MacGyver entfliehen, wird jedoch von Victor eingefangen. Victor, der von Kindheit an zu bedingungsloser Loyalität zu Ceaucescu gedrillt wurde, plant, MacGyver zu töten ...

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