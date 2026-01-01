Eine Waffe mit VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 3: Eine Waffe mit Vergangenheit
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Breeze, Mitglied einer von der Phoenix Foundation unterstützten Umweltorganisation, wird zufällig Zeuge einer Schießerei, bei der ein Polizist ums Leben kommt. Da Breeze unter Mordverdacht gerät, muss MacGyver die Schusswaffe finden, um dessen Unschuld zu beweisen. Es stellt sich heraus, dass die Tatwaffe schon früher benutzt wurde. MacGyver findet heraus, dass ein Waffenhändler ebenfalls hinter der Pistole her ist. Er soll sie für einen arabischen Fanatiker besorgen.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.