Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 4
48 Min.Ab 12

Lisa Woodman, die von ihren Eltern vernachlässigt wird, möchte gern von ihren älteren Freunden anerkannt werden. Sie hat Geschmack am Alkohol gefunden und macht auch bei einigen Einbrüchen mit, die Brett Reynolds, der Anführer der Bande, geplant hat. Bei einem dieser Einbrüche wird die Gruppe von einer Haushälterin überrascht. Brett stößt die Frau die Treppe hinunter, worauf sie stirbt. Aus Angst, Lisa könnte etwas ausplaudern, will Brett auch sie beseitigen.

