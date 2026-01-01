Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 6Folge 5
Folge 5: Die Mauer

48 Min.Ab 12

Nach dem Fall der Mauer forscht MacGyver im ehemaligen Stasi-Hauptquartier für seinen Freund Otto Romburg nach dem Verbleib von dessen Enkelin Maria. Als Romburg vor 15 Jahren floh, wurde sein Sohn erschossen, und Maria, damals acht Jahre alt, von der Grenzpolizei festgenommen. Ein gewisser Mossel, angeblich Mitarbeiter eines Bürgerkomitees, gibt MacGyver den entscheidenden Tipp. Doch als MacGyver die junge Dame findet und in die USA bringt, erlebt Romburg eine böse Überraschung.

