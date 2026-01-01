MacGyver
Folge 8: Im Wein liegt die Wahrheit
48 Min.Ab 12
Zufällig gerät MacGyver in die Auseinandersetzungen zwischen einem Weingutbesitzer, dessen Arbeitsvermittler und mexikanischen Landarbeitern. Tony Garcia, der Sprecher der Landarbeiter, hat herausgefunden, dass die Reben mit einem verbotenen Pestizid gespritzt werden, wodurch die Krebsrate, besonders unter den Kindern der Region, gefährlich angestiegen ist. Weil Tony Garcia davon weiß, wird er von dem Sohn des Winzers umgebracht. Doch wie kann diesem die Tat nachgewiesen werden?
