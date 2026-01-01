MacGyver
Folge 9: Besuch vom anderen Stern
48 Min.Ab 12
MacGyver bleibt in der Nähe einer Kleinstadt mit einer Autopanne liegen. Dabei beobachtet er, wie auf einem freien Feld eine fliegende Untertasse landet. Plötzlich verlässt eine Gestalt im Raumanzug das "Raumschiff" und schlägt MacGyver nieder. Von dem kleinen Tommy erfährt MacGyver später, dass sich seine Eltern Sarah und John Wiley bei den "Außerirdischen" einen Flug auf einen fernen Planeten erkaufen wollen, wo es angeblich Heilung für Sarahs Krankheit geben soll ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.