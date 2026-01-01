Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Der letzte Boxkampf

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 10
Folge 10: Der letzte Boxkampf

47 Min.Ab 12

Nachdem der Boxkämpfer Earl Dent, ein alter Bekannter MacGyvers, eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hat, verhilft MacGyver ihm zu einem neuen Start als Catcher. Dabei kommt es gleich beim ersten Kampf zu einem dramatischen Zwischenfall: Der betrügerische Wettbüroleiter Riggins versucht, Dent zu bestechen, damit dieser freiwillig k.o. geht. Um seinen Absichten Nachdruck zu verleihen, entführt Riggins Dents Tochter Ronnie ...

