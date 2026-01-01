Kampf den SpekulantenJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 12: Kampf den Spekulanten
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Der bekannte Graffitikünstler Lobo, der sich in MacGyvers Garage ein kleines Atelier eingerichtet hat, bittet MacGyver um Hilfe: Lobos Großmutter wurde die Wohnung gekündigt. Hausbesitzer Kasanti muss das Haus entmieten, weil er das Grundstück an Mr. Lawton, den Eigentümer einer Baufirma, die auf dem Gelände ein Projekt plant, verkaufen will. Bei Kasanti entdeckt MacGyver einen Scheck mit der Unterschrift von Mr. Ferris, dem Leiter der Bauaufsicht. Irgendetwas ist faul ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.