Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Tod in China

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 13
Joyn Plus
Tod in China

Tod in ChinaJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 13: Tod in China

48 Min.Ab 12

MacGyver versucht, einer Untergrundorganisation chinesischer Studenten zu helfen. Diese will mit Hilfe eines Videobandes beweisen, dass viele der überlebenden Studenten vom Platz des Himmlischen Friedens nun in Arbeitslagern gefangen sind. Als MacGyver das Video übergeben werden soll, wird Tan Yee erschossen. Nur durch das beherzte Eingreifen eines gewissen Sam wird er selbst gerettet. Es stellt sich heraus, dass Sam der Sohn von MacGyver ist, von dem er nie erfahren hat.

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen