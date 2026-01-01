MacGyver
Folge 14: Schweres Wasser
48 Min.Ab 12
MacGyvers Kumpel Jack Dalton hat in Kabulstan mit dem Flugzeug eine Bruchlandung hingelegt. MacGyver findet ihn, doch Dalton will gar nicht gerettet werden - jedenfalls nicht sofort: Er hat eine Quelle gefunden, deren Wasser die Talbewohner nicht altern lässt. Dessen Verkauf müsste in Amerika das Geschäft des Jahrhunderts werden. Doch zuerst muss die Wirkung getestet werden. Außerdem würde er die schöne Mukti gerne mit in die Staaten nehmen. Doch dann kommt alles ganz anders.
