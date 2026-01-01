MacGyver
Folge 2: Mörderische Absichten
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Weil MacGyvers Hausboot abgebrannt ist, mietet er sich bei dem Galeristen Mel Krasny ein. Dort lernt er Kelly kennen, eine junge Schauspielerin, die gerade ihre Freundin in einem Kosmetiksalon vertritt. Kelly wird zufällig Zeugin eines Mordkomplotts und kann, als sie entdeckt wird, eben noch entkommen. Da sie aber unter dem Namen ihrer Freundin aufgetreten ist, wird die Kosmetikerin von einem der Gangster umgebracht. Kelly befindet sich von nun an in Lebensgefahr ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.