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Mörderische Absichten

Kabel Eins CLASSICSStaffel 7Folge 2vom 01.01.2026
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Folge 2: Mörderische Absichten

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Weil MacGyvers Hausboot abgebrannt ist, mietet er sich bei dem Galeristen Mel Krasny ein. Dort lernt er Kelly kennen, eine junge Schauspielerin, die gerade ihre Freundin in einem Kosmetiksalon vertritt. Kelly wird zufällig Zeugin eines Mordkomplotts und kann, als sie entdeckt wird, eben noch entkommen. Da sie aber unter dem Namen ihrer Freundin aufgetreten ist, wird die Kosmetikerin von einem der Gangster umgebracht. Kelly befindet sich von nun an in Lebensgefahr ...

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