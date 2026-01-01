MacGyver
Folge 6: Die Gärten des Todesbarons
48 Min.Ab 12
Bei der Entführung der haitianischen Studentin Cherine wird MacGyver zufällig Zeuge. Cherine hatte sich politisch engagiert und die Machenschaften des Duvalier-Regimes angeprangert. MacGyver muss feststellen, dass jedermann in dem haitianischen Viertel weiß, von wem das Mädchen entführt worden ist. Doch die Angst verschließt allen den Mund. Zusammen mit seiner alten Freundin Mama Lorraine, die hier als Voodoo-Priesterin verehrt wird, nimmt MacGyver den Kampf um Cherine auf.
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.