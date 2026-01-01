MacGyver
Folge 7: Ritter MacGyver (1)
48 Min.Ab 12
MacGyver fällt ein Blumenkasten auf den Kopf, und der sonst alles andere als verträumte junge Mann findet sich unerwartet im 7. Jahrhundert an König Arthurs Hof wieder. Das Auftauchen des Helden aus dem 20. Jahrhundert verwirrt den König und seine tapferen Ritter der Tafelrunde. Doch er erwirbt das Vertrauen des Königs und des Zauberers Merlin und zieht in Arthurs Auftrag gegen die intrigante schottische Königin Morgana zu Felde, die die junge Cecilia gefangen hält.
