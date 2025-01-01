Mafia Undercover
2 StaffelnAb 16
Marco Pagani alias Solo ist ein taffer Undercover-Cop, der die italienische Mafia in Rom infiltriert. Er gewinnt das Vertrauen des Mafia-Bosses Bruno Corona, dem er zweimal das Leben rettet. Im Laufe seiner Zeit bei der kriminellen Organisation fällt es Marco zunehmend schwer, seine Professionalität und Integrität zu wahren - und er verliert die Scheu, zu töten.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:IT, 2015
16
Copyrights:© Reti Televisive Italiane Mediaset Group