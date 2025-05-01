Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Magical Girl Special Ops Asuka

Die Rückkehr des Magical GIrls

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Die Rückkehr des Magical GIrls

Die Rückkehr des Magical GIrlsJetzt ohne Werbung streamen

Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 1: Die Rückkehr des Magical GIrls

25 Min.Ab 16

Vor drei Jahren mussten die "Magical Girls" herbe Verluste hinnehmen. Von ursprünglich neun Mädchen stellten sich die fünf verbliebenen dem entscheidenden Kampf gegen die Monster aus Disas. Danach kehrte Asuka in ihr altes Leben zurück und ließ die schrecklichen Ereignisse hinter sich. Nun bedrohen die gefährlichen Wesen aus der anderen Welt erneut die Erde. Asuka muss entscheiden, ob sie sich wieder der Spezialeinheit anschließen möchte.

Alle Staffeln im Überblick

Magical Girl Special Ops Asuka
ProSieben FUN
Magical Girl Special Ops Asuka

Magical Girl Special Ops Asuka

Alle 1 Staffeln und Folgen