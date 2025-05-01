Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Magical Girl Special Ops Asuka

Jeder kämpft auf Leben und Tod

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10
Joyn Plus
Jeder kämpft auf Leben und Tod

Jeder kämpft auf Leben und TodJetzt ohne Werbung streamen

Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 10: Jeder kämpft auf Leben und Tod

25 Min.Ab 16

Generalin Tabira kann nicht in die Welt der Naturgeister zurückkehren, weil die Brücke dahin defekt ist. Die Special Forces glauben, dass es die Unterbiester auf die Generalin abgesehen haben. Die Halloween-Monster scheinen in der Übermacht zu sein. Erst der Einsatz von Magiegranaten drängt die Feinde zurück. Doch dann geht dem Militär die Munition aus. Chisato greift derweil Kurumi an.

Alle Staffeln im Überblick

Magical Girl Special Ops Asuka
ProSieben FUN
Magical Girl Special Ops Asuka

Magical Girl Special Ops Asuka

Alle 1 Staffeln und Folgen