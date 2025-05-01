Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Magical Girl Special Ops Asuka

Magical Girls und diese wunderschöne Welt

ProSieben FUNStaffel 1Folge 11
Joyn Plus
Magical Girls und diese wunderschöne Welt

Magical Girls und diese wunderschöne WeltJetzt ohne Werbung streamen

Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 11: Magical Girls und diese wunderschöne Welt

25 Min.Ab 16

Während Kurumi gegen Chisato kämpft, versucht Asuka, Generalin Tabira zu beschützen. Das Wesen aus der Welt der Naturgeister ist schwer verletzt. Mia nimmt es unterdessen weiter gegen die Unterbiester in der Innenstadt auf. Asuka findet nach dem blutigen Kampf heraus, wer den Angriff auf Generalin Tabira verübt hat - und auch Chisato erfährt eine schreckliche Wahrheit.

Alle Staffeln im Überblick

Magical Girl Special Ops Asuka
ProSieben FUN
Magical Girl Special Ops Asuka

Magical Girl Special Ops Asuka

Alle 1 Staffeln und Folgen