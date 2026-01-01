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Magical Girl Special Ops Asuka

Wenn dieser Kampf ein Ende nimmt

ProSieben FUNStaffel 1Folge 12
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Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 12: Wenn dieser Kampf ein Ende nimmt

25 Min.Ab 16

Kurumi überlegt, was sie mit ihrem Leben anfangen will, wenn die Unterbiester endlich besiegt sind. Und auch die anderen gehen wieder ihrem ganz normalen Alltag nach. Nur Asuka fällt es schwer, an die Zeit nach dem Krieg zu denken, denn sie ist überzeugt davon, dass der Kampf der "Magical Girls" nie enden wird.

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