Wenn dieser Kampf ein Ende nimmtJetzt ohne Werbung streamen
Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 12: Wenn dieser Kampf ein Ende nimmt
25 Min.Ab 16
Kurumi überlegt, was sie mit ihrem Leben anfangen will, wenn die Unterbiester endlich besiegt sind. Und auch die anderen gehen wieder ihrem ganz normalen Alltag nach. Nur Asuka fällt es schwer, an die Zeit nach dem Krieg zu denken, denn sie ist überzeugt davon, dass der Kampf der "Magical Girls" nie enden wird.
Alle Staffeln im Überblick
Magical Girl Special Ops Asuka
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH