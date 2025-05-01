Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 3: Ein noch schlimmerer Krieg
25 Min.Ab 16
Kurumi und Asuka besuchen die gleiche Klasse. Ihre Freundinnen wissen nicht, dass die beiden zu den "Magical Girls" gehören. Gemeinsam genießen die vier Mädchen den Alltag ganz normaler Schülerinnen - und Asuka fühlt sich in ihrer Entscheidung, dem Militär den Rücken zu kehren, bestätigt. Doch dann wird Nozomi auf offener Straße entführt.
Alle Staffeln im Überblick
Magical Girl Special Ops Asuka
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH