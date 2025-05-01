Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 4: Angriff der Babel-Brigade
25 Min.Ab 16
Asuka erfährt, dass ihre Freundin Nozomi entführt wurde. Während die Polizei beschließt, nichts zu unternehmen, übt sich auch die Spezialeinheit in Zurückhaltung. Asuka bittet ihren ehemaligen Einsatzleiter um Hilfe, doch ihm sind die Hände gebunden. Die Schülerin muss selbst tätig werden, wenn sie Nozomi retten will. Das "Magical Girl" Kurumi steht ihr helfend zur Seite.
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH