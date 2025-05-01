Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magical Girl Special Ops Asuka

Eine äußerst pragmatische Vorgehensweise

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5
Eine äußerst pragmatische Vorgehensweise

Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 5: Eine äußerst pragmatische Vorgehensweise

25 Min.Ab 16

Kurumi heilt die schwer verletzte Nozomi, während Asuka sich dem Kampf gegen deren Entführer stellt. Die Spezialeinheit eilt zu Hilfe. Bald finden sie heraus, dass sie gegen ein feindliches "Magical Girl" antreten müssen. Asuka kann zwar die Magiesoldaten besiegen, aber Kurumi ist ihrer übermächtigen Gegnerin nicht gewachsen.

