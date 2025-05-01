Eine äußerst pragmatische VorgehensweiseJetzt ohne Werbung streamen
Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 5: Eine äußerst pragmatische Vorgehensweise
25 Min.Ab 16
Kurumi heilt die schwer verletzte Nozomi, während Asuka sich dem Kampf gegen deren Entführer stellt. Die Spezialeinheit eilt zu Hilfe. Bald finden sie heraus, dass sie gegen ein feindliches "Magical Girl" antreten müssen. Asuka kann zwar die Magiesoldaten besiegen, aber Kurumi ist ihrer übermächtigen Gegnerin nicht gewachsen.
