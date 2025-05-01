Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magical Girl Special Ops Asuka

Ein Wunsch an die Sterne

ProSieben FUN
Staffel 1
Folge 6
Ein Wunsch an die Sterne

Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 6: Ein Wunsch an die Sterne

25 Min.Ab 16

Asuka trifft sich mit ihren Freundinnen, um zu lernen. Im Anschluss besuchen sie ein Straßenfest. Kurumi und Asuka genießen ihre Rolle als einfache Schülerinnen, doch schon bald holt sie ihre Vergangenheit wieder ein. Bei dem Fest trifft Asuka auf eine Amerikanerin, der sie am Morgen geholfen hat. Das Mädchen ahnt nicht, dass diese Begegnung arrangiert wurde.

ProSieben FUN
