Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 9: Der Deckel zur Hölle
25 Min.Ab 16
Kurumi und Asuka werden von ihrem Einsatzleiter aus der Sommerschule geholt und zu einem Treffen mit alten Bekannten gebracht. Ihre Klassenkameradinnen begegnen derweil am Strand dem neuen "Magical Girl" Chisato. Kurz darauf greifen mächtige Unterbiester die Stadt an. Das "Magical Girl" Mia stellt sich dem Kampf.
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH