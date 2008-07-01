Staffel 1Folge 2vom 01.07.2008
GewichtsproblemeJetzt ohne Werbung streamen
Maja
Folge 2: Gewichtsprobleme
26 Min.Folge vom 01.07.2008Ab 12
Maja hat die Rolle für einen neuen Diätjoghurt erhalten und ist total begeistert. Schon bald überkommen sie jedoch Zweifel, ob sie zu dick für den Job ist. Dann erfährt sie auch noch vom Regisseur, dass sie innerhalb der nächsten Woche fünf Kilo abnehmen muss, weil er sonst nur ihren Kopf für den Werbespot verwendet. Mit Waage, Diätbüchern und Messband bewaffnet, versucht die Möchtegern- Schauspielerin das Unmögliche und stolpert von einer Katastrophe in die nächste ...
Alle Staffeln im Überblick
Maja
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12