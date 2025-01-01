Man Made
Man Made das neue Männermagazin, das Handwerker- und Hobbybastler-Herzen höher schlagen lässt auf MyVideo Niels-Peter Jensen ist ein begeisterter Extrem-Mountainbike-Sportler und erfolgreicher Unternehmer mit einer ganz besonderen Vorliebe: Die Kunst des Selberbauens und die Verwirklichung von Träumen durch handwerkliches Geschick, schweißtreibenden Fleiß und die Leidenschaft für ein Projekt. Und genau diese Vorlieben sucht er auch bei anderen Männern, um sich die besten Tipps und Tricks und Handgriffe bei den Selfmade-Profis anzuschauen. Nebenbei schnappt er sich noch selber den Schleifer oder die Flex und werkelt was das Zeug hält. Diese Ideen und Projekte und natürlich die Männer, die dahinter stehen, findet Jensen überall auf seiner Tour quer durch Deutschland und die Welt und lässt sich gerne zeigen, wie man Brillengestelle aus Holz und Stein anfertigt oder Fahrradrahmen aus Bambus. Besonders interessiert ist er dabei an den Geschichten der Männer, die täglich ihren Traum leben. Wie ist die Idee zu einem Brillengestell aus Stein entstanden, was sind die Schwierigkeiten in der Produktion, kann man tatsächlich damit seinen Lebensunterhalt verdienen und gab es schon einmal Momente, in denen man(n) einfach hinschmeißen wollte? Diesen und weiteren spannenden Fragen geht der Motorrad-Bauer Niels-Peter Jensen auf der Jagd nach einzigartigen Produkten auf den Grund und präsentiert dir dabei echte Kerle, die für das Handwerk brennen und sich nichts anderes mehr vorstellen können, als jeden Tag in ihrer Werkstatt zu stehen und etwas ganz Eigenes mit ihren Händen und Kreativität zu erschaffen. Schalte ein beim Männermagazin "Man Made" und schwing danach selbst den Hammer auf MyVideo - jede Folge absolut kostenlos und in voller Länge.