Manhunt ist eine fesselnde Miniserie, die auf der wahren Geschichte einer Mordermittlung basiert, die die Menschen in Großbritannien in Atem hielt und die Karriere eines Detectives bestimmte. Mit Martin Clunes als DCI Colin Sutton in der Hauptrolle beginnt die Geschichte im August 2004, als die Leiche einer jungen Frau gefunden wird.
Genre:Krimi, Krimi-Drama, Thriller
