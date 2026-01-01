Marys Küchenzauber
1 StaffelAb 12
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Marys Küchenzauber
Mary Berg kreiert köstliche Gerichte, die von den wichtigsten Menschen in ihrem Leben inspiriert sind. Jede Episode ist ein essbarer Liebesbrief: Mary kocht drei bis vier originelle Rezepte für Familienmitglieder oder enge Freunde, die eine besondere Bedeutung für sie haben. Ob südstaatliches Festmahl nach Erinnerungen an South Carolina, französisches Menü aus Sehnsucht nach Paris oder festliche Neuinterpretationen von Klassikern - jedes Gericht erzählt eine Geschichte.
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant International Limited