Max & Moritz
Die unzertrennlichen und unverwechselbaren Lausbuben Max & Moritz halten ihre Umwelt mit gnadenlosen Streichen permanent auf Trab. Und aus ihrem Versteck betrachten sie schadenfroh das Unheil, das sie unter den braven Bürgern eines idyllischen kleinen Städtchens anrichten. Allerdings haben auch diese ihre Methoden, um der Landplage namens Max & Moritz Herr zu werden. Und so bitter unsere “Helden” am Ende auch so manchen Streich büßen müssen – wer glaubt, dass Max & Moritz sich dadurch zum Guten bekehren ließen, wird zwangsläufig enttäuscht: die boshafte Phantasie der beiden kennt keine Grenzen...
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe: 0
