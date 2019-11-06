Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
McBride
Folge 1: Anwalt mit Herz und Hund
85 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Claire Harriman steht vor Gericht, weil sie versucht haben soll, ihren reichen Ehemann zu vergiften. Der Cop Mike McBride, der mittlerweile als Anwalt arbeitet, sitzt in diesem Fall in der Jury. Nachdem die Frau den Fall verloren hat, lässt er sich widerwillig dazu bewegen, als ihr Anwalt in Berufung zu gehen. Assistiert vom Pflichtverteidiger Phil Newberry und seiner Exfrau Roberta, versucht McBride das Rätsel dieses versuchten Giftmordes zu lösen. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Genre:Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
