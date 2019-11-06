Zum Inhalt springenBarrierefrei
McBride

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Die blutige Stradivari

Folge 10: Die blutige Stradivari

80 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die bekannte Konzertviolinistin Ava Fletcher ist ermordet worden. Ihr trauernder Vater verdächtigt sofort den Verlobten des Opfers. Roberta bittet McBride um Hilfe, als sie bemerkt, dass sich Avas Verlobter scheinbar unwissentlich selbst belastet. Da die Geigerin sehr prominent war und ihr Vater Senator ist, wird Roberta vom Polizeichef unter Druck gesetzt, den Fall sobald wie möglich abzuschließen. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

