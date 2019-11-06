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McBride

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
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Die Frau mit den drei Gesichtern

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McBride

Folge 2: Die Frau mit den drei Gesichtern

84 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

McBride übernimmt als Gefallen für einen alten Bekannten die Verteidigung von Dudley Banks, dem vorgeworfen wird, eine Frau, die ihn im Auto mitgenommen hatte, ermordet zu haben. Als McBride und sein Partner Phil das Vorleben der Verstorbenen untersuchen, stellt sich heraus, dass die Frau viele verschiedene Identitäten hatte. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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McBride

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