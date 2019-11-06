Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Die Frau mit den drei GesichternJetzt ohne Werbung streamen
McBride
Folge 2: Die Frau mit den drei Gesichtern
84 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
McBride übernimmt als Gefallen für einen alten Bekannten die Verteidigung von Dudley Banks, dem vorgeworfen wird, eine Frau, die ihn im Auto mitgenommen hatte, ermordet zu haben. Als McBride und sein Partner Phil das Vorleben der Verstorbenen untersuchen, stellt sich heraus, dass die Frau viele verschiedene Identitäten hatte. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
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McBride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG