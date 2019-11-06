Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
McBride
Folge 3: Der verhängnisvolle Schürhaken
84 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
McBride vertritt die angehende Schauspielerin Marilyn Fletcher vor Gericht. Marilyn war wütend, als sie erfuhr, dass ihre Chefin sie mit einem Trick dazu gebracht hatte, für einen Escort-Service zu arbeiten. Als die Angeklagte ihre Chefin zur Rede stellen wollte, fand sie deren Leiche und wurde bald darauf verhaftet. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Genre:Krimi, Mystery
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG