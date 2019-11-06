Zum Inhalt springenBarrierefrei
McBride

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Der verhängnisvolle Schürhaken

84 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

McBride vertritt die angehende Schauspielerin Marilyn Fletcher vor Gericht. Marilyn war wütend, als sie erfuhr, dass ihre Chefin sie mit einem Trick dazu gebracht hatte, für einen Escort-Service zu arbeiten. Als die Angeklagte ihre Chefin zur Rede stellen wollte, fand sie deren Leiche und wurde bald darauf verhaftet. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

