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McBride

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
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Blondes Gift

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McBride

Folge 4: Blondes Gift

84 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

McBride versucht seinem Steuerberater Leo in einem Sorgerechtsstreit behilflich zu sein. Doch bevor sich der Anwalt versieht, wird daraus ein Mordfall. Leo glaubt, seinen Therapeuten erschossen zu haben, da der ihm vor Gericht in den Rücken gefallen war. Doch als McBride ihn zum Tatort begleitet, ist die Leiche verschwunden. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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McBride

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