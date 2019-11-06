Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Blondes GiftJetzt ohne Werbung streamen
McBride
Folge 4: Blondes Gift
84 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
McBride versucht seinem Steuerberater Leo in einem Sorgerechtsstreit behilflich zu sein. Doch bevor sich der Anwalt versieht, wird daraus ein Mordfall. Leo glaubt, seinen Therapeuten erschossen zu haben, da der ihm vor Gericht in den Rücken gefallen war. Doch als McBride ihn zum Tatort begleitet, ist die Leiche verschwunden. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
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McBride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG