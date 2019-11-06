Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Mordstimmung im RadioJetzt ohne Werbung streamen
McBride
Folge 5: Mordstimmung im Radio
82 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Einer der beiden Moderatoren eines Radio-DJ-Duos wurde ermordet. Alle Indizien deuten darauf hin, dass sein Partner Bob Carter der Täter ist. Auch ein Anruf bei der Notrufzentrale scheint Bob als den Mörder zu identifizieren. Für die Polizei ist der Fall klar. Doch McBride übernimmt die Verteidigung des Angeklagten und stellt schnell fest, dass das Mordopfer offenbar viele Feinde hatte. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
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McBride
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Genre:Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG