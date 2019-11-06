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McBride

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
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Mordstimmung im Radio

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McBride

Folge 5: Mordstimmung im Radio

82 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Einer der beiden Moderatoren eines Radio-DJ-Duos wurde ermordet. Alle Indizien deuten darauf hin, dass sein Partner Bob Carter der Täter ist. Auch ein Anruf bei der Notrufzentrale scheint Bob als den Mörder zu identifizieren. Für die Polizei ist der Fall klar. Doch McBride übernimmt die Verteidigung des Angeklagten und stellt schnell fest, dass das Mordopfer offenbar viele Feinde hatte. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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McBride

McBride

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