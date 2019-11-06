Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Das Talkshow-MonsterJetzt ohne Werbung streamen
McBride
Folge 6: Das Talkshow-Monster
82 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein beliebter Moderator wurde nach seiner Jubiläumssendung ermordet. Ein Gast seiner Talkshow stolpert hinter den Kulissen über die Leiche und wird dadurch selbst zum Verdächtigen. McBride übernimmt den Fall und stößt dabei auf jede Menge Motive und Alibis. Erst als eines der Hemden des Opfers im Internet angeboten wird, läuft McBride zu Hochtouren auf. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
Alle Staffeln im Überblick
McBride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG