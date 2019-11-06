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McBride

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
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Das Talkshow-Monster

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McBride

Folge 6: Das Talkshow-Monster

82 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein beliebter Moderator wurde nach seiner Jubiläumssendung ermordet. Ein Gast seiner Talkshow stolpert hinter den Kulissen über die Leiche und wird dadurch selbst zum Verdächtigen. McBride übernimmt den Fall und stößt dabei auf jede Menge Motive und Alibis. Erst als eines der Hemden des Opfers im Internet angeboten wird, läuft McBride zu Hochtouren auf. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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McBride

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