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McBride

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
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Mord mit 16 Stichen

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McBride

Folge 7: Mord mit 16 Stichen

80 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

McBride ist schockiert darüber, dass ein berühmter Strafverteidiger, mit dem er eng befreundet war, bei einem Raubüberfall erstochen wurde. Als die Schwester des tatverdächtigen Teenagers ausgerechnet McBride bittet, die Verteidigung zu übernehmen, findet er Dinge über das Opfer heraus, die er lieber nicht gewusst hätte. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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McBride

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