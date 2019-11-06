Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Mord mit 16 StichenJetzt ohne Werbung streamen
McBride
Folge 7: Mord mit 16 Stichen
80 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
McBride ist schockiert darüber, dass ein berühmter Strafverteidiger, mit dem er eng befreundet war, bei einem Raubüberfall erstochen wurde. Als die Schwester des tatverdächtigen Teenagers ausgerechnet McBride bittet, die Verteidigung zu übernehmen, findet er Dinge über das Opfer heraus, die er lieber nicht gewusst hätte. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG
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McBride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG