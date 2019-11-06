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McBride

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
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Die gelähmte Witwe

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McBride

Folge 9: Die gelähmte Witwe

84 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei der jährlichen Preisverleihung des Hundezüchtervereins von Los Angeles hat sich ein Mord ereignet. Schnell präsentiert die Polizei eine Verdächtige: die attraktive Hundetrainerin Laurie Carter. Sie hatte eine Affäre mit dem Opfer. McBride ist allerdings von Lauries Unschuld überzeugt, nimmt sich des Falles an und beginnt zu ermitteln. Die Angelegenheit erweist sich allerdings komplizierter als erwartet und schließlich landet McBride selbst im Knast. Rechte: Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG

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McBride

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