Folge 2: Khatun
43 Min.Ab 16
Amin Miah wollte eine hingebungsvolle, häusliche Frau, mit der er eine Familie gründen konnte. Mahmuda Khatun wollte eine Karriere, ein soziales Leben - und ihre Familie loswerden. Das war nicht das Erfolgsrezept für eine glückliche Ehe.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Mini-Serie
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© FilmRise