Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Welches Lokal wartet mit dem besten Kartoffelgericht auf? Wer überzeugt mit dem saftigsten Braten? Und wo schmeckt das Tiramisu am besten? "Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL" sucht echte gastronomische Highlights. Pro Folge treten drei Lokale in der gleichen Stadt mit der gleichen Spezialität zum Wettkampf an. Wer am Ende die Nase vorne hat und sich über den "Goldenen Teller" freuen darf, entscheiden die drei Profi-Köche Martin Baudrexel, Andreas C. Studer und Mike Süsser.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
