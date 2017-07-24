Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Thailändisch

Kabel Eins
Folge vom 24.07.2017
Thailändisch

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 24.07.2017: Thailändisch

45 Min.
Folge vom 24.07.2017
Ab 6

Aus allen Teilen der Welt reisen täglich tausende Touristen nach Thailand, um neben atemberaubenden Stränden die thailändische Küche zu erleben. In Frankfurt suchen Andreas Studer und sein Team nach dem besten und authentischsten thailändischen Restaurant. Überzeugt das "Thai Buathong" mit traditionellen Fischgerichten, siegt das Restaurant "Ban Thai" mit seiner authentischen Einrichtung oder setzt sich am Ende das "Koh Samui Kitchen" dank facettenreicher Speiseauswahl durch?

