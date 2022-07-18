Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1vom 18.07.2022
106 Min.Folge vom 18.07.2022Ab 6

Diese vier prominenten Paare zocken heute bei "Mein Mann kann" um den Sieg: Alexandra Legat & Thorsten Legat, Amira Pocher & Oliver Pocher, Claudia Effenberg & Stefan Effenberg sowie Christiane Zimmermann & Niko Kappel.

