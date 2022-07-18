Es wird wieder gezockt: Wer kennt seinen Mann am besten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 1: Es wird wieder gezockt: Wer kennt seinen Mann am besten?
106 Min.Folge vom 18.07.2022Ab 6
Diese vier prominenten Paare zocken heute bei "Mein Mann kann" um den Sieg: Alexandra Legat & Thorsten Legat, Amira Pocher & Oliver Pocher, Claudia Effenberg & Stefan Effenberg sowie Christiane Zimmermann & Niko Kappel.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein Mann kann
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1