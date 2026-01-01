Mein Mann macht das!
1 StaffelAb 6
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Mein Mann macht das!
Ein Kamin im Wohnzimmer, ein geräumiges Ankleidezimmer oder ein Pool im Garten: Wer braucht dafür einen Profi, wenn es auch der eigene Mann kann? In diesem DIY-Wettkampf lassen pro Woche Frauen ihre handwerklich begabten Gatten gegeneinander antreten. Doch die Zeit ist begrenzt. Welcher Hobbyheimwerker kann am Ende wirklich halten, was er verspricht? Und welches Pärchen darf sich am Ende über die Siegprämie freuen?
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins
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