Mein Revier

Sicherheit auf Kodiac Island

Staffel 3Folge 12vom 06.11.2019
Sicherheit auf Kodiac Island

Mein Revier

Folge 12: Sicherheit auf Kodiac Island

99 Min.Folge vom 06.11.2019

Auswanderer Roland Zeitler ist waschechter US-Cop in Alaska. Er sorgt für Sicherheit auf Kodiac Island. Bei ihrem Einsatz auf Gran Canaria stößt Hoteltesterin Nina Heinemann auf Schimmel in Kühlschrank und Bad, Fäkalien, Urin und Blut auf dem Klo, eklige Bettwäsche und widerliches Essen. Das Bahnhofsviertel in Frankfurt gehört zu den härtesten Pflastern Deutschlands. Die Polizisten Manuel Seyfried und Christian Pysch treffen auf Junkies, Alkoholleichen und Prostituierte. Rechte: kabel eins

