Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mein Revier

Folge 13

Staffel 3Folge 13vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 13

Folge 13Jetzt ohne Werbung streamen

Mein Revier

Folge 13: Folge 13

99 Min.Folge vom 06.11.2019

Nina Heinemann testet heute Hotels auf dem griechischen Insel-Hotspot Rhodos - und erlebt ihr blaues Wunder: ohrenbetäubender Lärm, lieblose Küche und unfreundliches Personal. Roland Zeitlers Revier ist die kleine Insel Kodiak in Alaska. Er ist auf der Suche nach zwei per Steckbrief gesuchten schweren Jungs, doch dann kommt ihm ein streitsüchtiges Teenager-Ehepaar in die Quere. In Frankfurt macht ein Falschparker mit gefälschtem Behindertenausweis Probleme. Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Mein Revier
Mein Revier

Mein Revier

Alle 2 Staffeln und Folgen