Mein Revier
Folge 13: Folge 13
99 Min.Folge vom 06.11.2019
Nina Heinemann testet heute Hotels auf dem griechischen Insel-Hotspot Rhodos - und erlebt ihr blaues Wunder: ohrenbetäubender Lärm, lieblose Küche und unfreundliches Personal. Roland Zeitlers Revier ist die kleine Insel Kodiak in Alaska. Er ist auf der Suche nach zwei per Steckbrief gesuchten schweren Jungs, doch dann kommt ihm ein streitsüchtiges Teenager-Ehepaar in die Quere. In Frankfurt macht ein Falschparker mit gefälschtem Behindertenausweis Probleme. Rechte: kabel eins
Alle Staffeln im Überblick
Mein Revier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
0