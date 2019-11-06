Mein Revier
Folge 14: Folge 14
99 Min.Folge vom 06.11.2019
Mallorca ist die Lieblings-Ferieninsel der Deutschen. Doch manchmal wird der Flug in die Sonne zum Höllentrip: dreckige Zimmer, ungenießbares Essen, Baulärm. Nina Heinemann geht den Klagen enttäuschter Urlauber nach ... Marco Beitl ist US-Polizist im Norden Oregons. Hier gibt es alles: von fliegenden Drogenhändlern über Autodiebe bis hin zu illegalen Einwanderern ... Im Bahnhofsviertel von Frankfurt sorgen die Polizisten Manuel Seyfried und Christian Pysch für Ordnung. Rechte: kabel eins
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Mein Revier
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Genre:Dokusoap
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-4: kabel eins